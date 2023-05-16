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В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови

Менше пропозицій із вивчення державної мови в Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.

В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
Тарас Кремінь
Фото: Анна Стешенко

На сьогодні в Україні діє понад 500 майданчиків для оволодіння українською мовою.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"На території України вже діють понад 500 безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів, які допоможуть вивчити та вдосконалити мову. Долучитися до курсів з оволодіння мовою можна в бібліотеках, освітніх центрах, інститутах післядипломної педагогічної освіти", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість майданчиків розташовані в Київській області (69) та Києві (27), Львівській (79), Закарпатській (60) та Дніпропетровській (37) областях. Водночас найменшу кількість пропозицій із вивчення державної мови представлено в Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.

"Окрім цього, на англомовній версії офіційного сайту уповноваженого створено окрему сторінку, де представлено корисну інформацію про навчальні ресурси та курси для іноземців, які вирішили вивчати українську мову. Загалом зібрано 17 локацій із платними та безоплатними можливостями вивчення мови", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що у 2023 році до мовного обмудсмена надійшли 153 скарги щодо роботи освітян. 

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