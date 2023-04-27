У цьому році до мовного обмудсмена надійшло 153 скарги щодо освітян

У 2023 році до мовного обмудсмена надійшло 153 скарги щодо освітян.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Омбудсмен повідомив, що від початку 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшло 1212 звернень громадян щодо порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

“Рекордсменом є Київ – 491 звернення. Далі йде Одещина – 184, Дніпропетровщина – 104, Харківщина – 95. Серед найбільших порушників – інтернет-магазини, а також сайти, через яких здійснюється обслуговування (450 звернень). 240 звернень стосувалися безпосередньо сфери обслуговування”, – зазначив Тарас Кремінь в ефірі “Суспільного”.

За словами Уповноваженого, сфера освіти і науки залишається серед найбільш чутливих.

“За 2023 рік маємо 153 звернення щодо порушення мовного Закону освітянами. Це ті порушення, які були зафіксовані в закладах вищої освіти, коли професори, доценти окремих університетів продовжували поширювати тезу про неважливість української як мови освітнього процесу. Ми пам’ятаємо нещодавний приклад з Державним податковим університетом в Ірпені, де, попри прохання студентів, викладачка відмовилася вести пари з філософії українською”, – сказав Тарас Кремінь.

Він зауважив, що водночас університетське середовище, студентство і керівництво, сьогодні активно працює над тим, щоб поліпшити мовну ситуацію. Так, за його даними, на півдні, сході і в центрі країни з’явилися студентські мовні омбудсмени. Молодь по-справжньому утверджує українську: створює розмовні мовні клуби, об’єднується в асоціації мовних курсів, спонукає інших до застосування державної.

Як поінформував Тарас Кремінь, професорка Державного податкового університету звільнена за статтями Кодексу України про працю. Проте заходи державного контролю за застосуванням державної мови, розпочаті Уповноваженим, все ще тривають.

“Звільнення не означає уникнення покарання. Санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення мовного Закону, будуть”, – зазначив Тарас Кремінь.

Він зауважив, що за його ініціативи протягом 2022 і на початку 2023 року в Україні створено понад півтисячі безкоштовних курсів із вивчення державної мови. Понад 30 курсів з опанування української як іноземної є і за кордоном.

Також омбудсмен повідомив, що підтримує ідеї тісної колаборації не тільки між громадами, але й між університетами. Зокрема, відбулися переговори між ректорами Харківського національного університету імені Василя Каразіна та Університетом Гельсінкі. Очікується, що з вересня розпочнеться цикл українознавчих студій у Фінляндії.

Нагадаємо, у січні Тарас Кремінь заявив, що заборона російської у НаУКМА відповідає законодавству. Заборона стосується викладання й спілкування викладачів, студентів та адміністративного персоналу.