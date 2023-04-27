На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію, - ОВА

На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
“Увага! У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини”, - йдеться в повідомленні.
Обласна адміністраці закликає слухати тільки перевірену інформацію:
- Балаклія – 104,9 МГц;
- Зміїв – 90,8 МГц;
- Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
- Барвінкове – 103,4 МГц;
- Ізюм – 89,7 МГц.
Нагадаємо, РФ поширює дезінформацію, що “Захід знищує канонічне православ’я в Україні”.