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На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію, - ОВА

Це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення.

На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію, - ОВА
Фото: Макс Левин

На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію. 

Про це повідомляє Харківська ОВА. 

“Увага! У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини”, - йдеться в повідомленні.

Обласна адміністраці закликає слухати тільки перевірену інформацію:

  • Балаклія – 104,9 МГц; 
  • Зміїв – 90,8 МГц; 
  • Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц; 
  • Барвінкове – 103,4 МГц;
  • Ізюм – 89,7 МГц.

Нагадаємо, РФ поширює дезінформацію, що “Захід знищує канонічне православ’я в Україні”. 

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