На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію, - ОВА

Це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення.

На Харківщині окупанти запустили фейкову радіостанцію.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

“Увага! У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини”, - йдеться в повідомленні.

Обласна адміністраці закликає слухати тільки перевірену інформацію:

Балаклія – 104,9 МГц;

Зміїв – 90,8 МГц;

Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;

Барвінкове – 103,4 МГц;

Ізюм – 89,7 МГц.

Нагадаємо, РФ поширює дезінформацію, що “Захід знищує канонічне православ’я в Україні”.