Росіяни обстріляли житлову забудову в Липцях

Російська армія обстріляла в Липцях Харківської області житлову забудову. Інформація про потерпілих встановлюється.

Били з артилерії. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 27 квітня.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", – написав він о 9:26.

Позавчора ворог вдарив по Купʼянську Харківської області. Внаслідок влучання в будівлю музею загинули дві жінки, ще 10 людей були поранені. Обстрілів зазнають й інші населені пункти області.