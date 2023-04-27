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Протягом доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область. Одна цивільна людина загинула, троє поранені

Снаряди влучили в житлові квартали, електропідстанцію та адмінбудівлю. 

Протягом доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область. Одна цивільна людина загинула, троє поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Протягом доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. 

Херсон ворог обстрілював 10 разів. Одна людина загинула, троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади", – зазначив він.

З вільної частини області евакуювали ще 88 осіб. 

У ранковому зведенні Прокудін також висловив співчуття Миколаєву, по якому вперше за тривалий час окупанти вдарили вночі ракетами. Одна цивільна людина загинула, 23 були поранені. 

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