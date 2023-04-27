Російські окупанти погрожують депортувати мешканців Херсонщини без російського паспорту

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують тиснути на українців, котрі відмовляються отримувати паспорт РФ. Зокрема, окупанти погрожують депортувати їх.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“Окупанти ходять по селах й “агітують” отримувати ворожу макулатуру”, - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти також погрожують місцевому населенню не пропускати їх через блокпости з українським паспортом.
Крім того, з нового навчального року росіяни вводять безкоштовне харчування для дітей 1-4 класів на тимчасово окупованих територіях півдня України за умови наявності заяви батьків з російським паспортом.
В Центрі національного спротиву нагадали, що раніше на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни почали проводити “паспортизацію” пенсіонерів. Для обходу місць проживання пенсіонерів з Росії прибули 300 “волонтерів”, які утворили “мобільні групи”.
Раніше повідомлялось, що на захопленій ворогом території Херсонщини місцевих мешканців змушують брати російські паспорти, погрожуючи тим, що з травня їм відмовлятимуть у наданні медичних послуг та у перетині російських блокпостів.