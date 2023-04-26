В Ірпені створюють мурал, присвячений "Артемсолі", Бахмуту й Соледару

На муралі буде напис “Бахмут, Ірпінь з вами”.

В Ірпені Київської області розпочалось створення присвяченого “Артемсолі”, Бахмуту та Соледару муралу. На ньому також буде напис “Бахмут, Ірпінь з вами”.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“Ірпінь став форпостом, який прийняв на себе перший важкий удар під час вторгнення, так само і Бахмут страждає, і сіль уособлює це місце”, - розповів автор мурала Іван Шульгін.

Він зазначив, що обидва міста стали побратимами у тяжкій долі.

Фото: Пресслужба Верховної Ради України

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення ДП “Артемсіль” та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки — буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

Завдяки проєкту “Міць. Українська кам’яна” вдалося зібрати понад 58,5 млн гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки.