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Українці купили сіль “Міць. Українська кам’яна” на понад 58,5 млн гривень

Ці кошти будуть витрачені на придбання дронів FPV для ГУР.

Українці купили сіль “Міць. Українська кам’яна” на понад 58,5 млн гривень
Фото: u24.gov.ua

Завдяки проєкту “Міць. Українська кам’яна” вдалося зібрати понад 58 500 000 гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер розвідка отримає понад 2 200 безпілотників FPV.

“Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію”, – зазначив Федоров.

Наприкінці проєкту Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24. Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе.

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Окрім того, понад 8 млн гривень зібрали завдяки розіграшу п’яти пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення “Артемсіль” та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. “Міць. Українська кам’яна” розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.

“Міць. Українська кам’яна” з’явилась у продажу 21 лютого в мережі “Сільпо”, а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток – 465 гривень з кожної пачки – буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

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