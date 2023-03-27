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Росія зазнає значних втрат, але продовжує наступ, – Сирський після відвідин Бахмутський напрямку

Захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми. 

Росія зазнає значних втрат, але продовжує наступ, – Сирський після відвідин Бахмутський напрямку
Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК) «
Фото: EPA/UPG

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський укотре відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку. Ситуація залишається стабільно складною.

Сирський у районі виконання бойових завдань оцінив обстановку та вжив низки заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання. Про це йдеться у повідомленні Military Media Center.

Згідно з повідомленням, він також ухвалив оперативні рішення щодо посилення наших спроможностей стримувати ворога та завдати ударів.  та нанесення ураження ворогу. 

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", – заявив командувач Сухопутних військ.

Сирський наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

"Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", – сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, учора речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що силам оборони вдалося стабалізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.  

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