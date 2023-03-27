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Атаки БпЛА на російські бази в Криму могли не завдати шкоди, але вони стримують операції в Чорному морі, – МО Британії

Попередня атака на російські обʼєкти в Криму відбулася минулого тижня. 

Атаки БпЛА на російські бази в Криму могли не завдати шкоди, але вони стримують операції в Чорному морі, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Атаки безпілотників на російські обʼєкти в Криму можуть не завдавати шкоди, але їхнє виконання стримує ворожі операції в Чорному морі.

22 березня щонайменше три БпЛА намагалися завдати удару по російській базі МВС у Севастополі. Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що один БпЛА був зупинений оборонними бонами, а два були знищені в гавані, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало", – зазначили в звіті розвідки.

Повідомлялося, що унаслідок попередньої атаки БпЛА 29 жовтня 2022 пошкоджень зазнали тральщик "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".

"Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим активам, загроза БпЛА, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії", – вважають у міністерстві.

Нагадаємо, 22 березня у Севастополі заявили про роботу ППО, а також про ймовірну атаку повітряними та морськими безпілотниками. 

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Україна продовжить завдавати ударів по військових цілях на території тимчасово окупованого Криму. Вона зазначила, що "сезон уже розпочато". 

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