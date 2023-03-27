У Чорному морі перебуває один ворожий підводний ракетоносій

Росія зменшила кількість кораблів на бойовому чергуванні через погіршення погодних умов.

Уранці 27 березня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває російський підводний ракетоносій з чотирма ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог заводить корабельне угруповання у пункти базування через погіршення погодних умов.

"Якщо вчора ще на бойовому чергуванні були два підводні ракетоносії, надвечір залишився один. І це говорить про те, що чотири ракети типу "Калібр" готові до використання. Але нагадаю, що поява на бойовому чергуванні – це інтервал дві-три години", – пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, що пуск ракети з підводного човна силам ППО виявити складніше, тож на сигнали повітряної тривоги слід реагувати особливо оперативно.

Нагадаємо, станом на 26 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 10 російських кораблів, серед них – два ракетоносії.