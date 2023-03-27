У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку широкомасштабної війни у 171 160 осіб

Учора Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабної вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 595 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 953 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
- РСЗВ – 523 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 285 (+3).
Нагадаємо, окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.