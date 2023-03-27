У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку широкомасштабної війни у 171 160 осіб

Учора Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабної вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 595 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 953 (+6) од,

артилерійських систем – 2 638 (+7) од,

РСЗВ – 523 (+1) од,

засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 285 (+3).

Нагадаємо, окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.