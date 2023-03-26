Головне за день. Неділя, 26 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, оборона Бахмута, день Національної гвардії, окупація "Асканії-Нови". Яким запам’ятається 396-й день повномасштабної війни.

Росіяни сьогодні, 26 березня, завдали удару по п'ятиповерхівці у Куп'янську.

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки загалом.

Наголошується, що наміри розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ще більше перетворять цю країну на заручника Кремля та матимуть катастрофічні наслідки для її майбутнього.

У МЗС закликають держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак.

Протягом доби ворог завдав ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 березня – в новині.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна. "Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.

За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав службовців Національної гвардії України з професійним святом та відзначив їхній внесок у спільну справу - прагнення здобути перемогу на полі бою з Росією.

Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Честь, мужність, закон - це ті поняття, які об'єднують всіх нацгвардійців. Але за вами - не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі і українському народу - це не просто порожні слова. Проявляєте неабияку стійкість і відвагу," - зазначив Залужний.

"Пліч-о-пліч. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині - ми непереможні", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії, встановлений відповідно до указу президента від 18 березня 2015 року.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.

"Дорогі друзі! Змушені повідомити про встановлення окупаційною адміністрацією фактичного контролю над Біосферним заповідником "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України", - йдеться в повідомленні пресслужби заповідника.

Зазначається, що 20 березня до установи прибули російські чиновники з колаборантом Володимиром Сальдо. Після цього стало відомо, що окупанти зареєстрували «Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник» «Аскания-Нова» (без імені Ф. Е. Фальц-Фейна) із датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 07.03.2023 р.

Таким чином, українська адміністрація не може забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення. Український персонал продовжує виконувати свої обовʼязки, але за нинішніх умов продовжувати таку роботу стало фактично неможливим.

"Ми зробили все залежне від нас і протрималися з гідністю! Надалі підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!