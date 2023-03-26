В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав службовців Національної гвардії України з професійним святом та відзначив їхній внесок у спільну справу - прагнення здобути перемогу на полі бою з Росією.

Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Залужний нагадав, що нацгвардійці щодня на полі бою демонструють, що вірність українському народу - це не порожні слова.

"Честь, мужність, закон - це ті поняття, які об'єднують всіх нацгвардійців. Але за вами - не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі і українському народу - це не просто порожні слова. Проявляєте неабияку стійкість і відвагу," - зазначив він.

Залужний вказав, що з перших днів російської агресії нацгвардійці демонструють вражаючий героїзм на найскладніших ділянках фронту.

"Пліч-о-пліч. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині - ми непереможні", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії. Він встановлений відповідно до указу президента від 18 березня 2015 року.