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Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, - Залужний привітав нацгвардійців із святом

В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії.

Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, - Залужний привітав нацгвардійців із святом
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав службовців Національної гвардії України з професійним святом та відзначив їхній внесок у спільну справу - прагнення здобути перемогу на полі бою з Росією

Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Залужний нагадав, що нацгвардійці щодня на полі бою демонструють, що вірність українському народу - це не порожні слова.

"Честь, мужність, закон - це ті поняття, які об'єднують всіх нацгвардійців. Але за вами - не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі і українському народу - це не просто порожні слова. Проявляєте неабияку стійкість і відвагу," - зазначив він.

Залужний вказав, що з перших днів російської агресії нацгвардійці демонструють вражаючий героїзм на найскладніших ділянках фронту.

"Пліч-о-пліч. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині - ми непереможні", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

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В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії. Він встановлений відповідно до указу президента від 18 березня 2015 року.

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