Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, говорили про забезпечення боєприпасами

Окрему увагу приділили захисту інформації та запобіганню її витоку.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Керівник військової розвідки Кирило Буданов поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі. Повідомляється, що окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку.

Нагадаємо, що російська армія намагається просуватися з околиць до центру Бахмута, але Сили оборони працюють і знищують ворогів. Загалом уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії, повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.