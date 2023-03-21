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Український суд присудив 20 депутатам російської Держдуми по 15 років ув'язнення за визнання "Л/ДНР"

Чернівецька обласна прокуратура підтримує обвинувачення щодо ще 44 депутатів РФ.

Український суд присудив 20 депутатам російської Держдуми по 15 років ув'язнення за визнання "Л/ДНР"
Фото: ukrainepravo.com

Український суд визнав 20 депутатів Держдуми РФ винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ).

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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Кожного з них засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що російські депутати незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, підтримали постанову щодо звернення до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" як самостійних, суверенних і незалежних держав.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Згодом, 22 лютого, засуджені проголосували за ратифікацію "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором та "ЛНР/ДНР".

Також прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримують обвинувачення щодо ще 44 депутатів Росії.

За інформацією Служби безпеки України засудженими є:

  • Сергій Алтухов;
  • Андрій Альшевських;
  • Ольга Амельченкова;
  • АндрійАнікєєв;
  • Григорій Анікєєв;
  • Валентина Артамонова;
  • Отарі Аршба;
  • Альона Аршинова;
  • Тимофій Баженов;
  • Заріф Байгускаров;
  • Микола Борцов;
  • Вадим Булавінов;
  • Дмитро Ісламов;
  • Михайло Кузьмін;
  • Денис Майданов;
  • МиколаПанков;
  • Юрій Петров;
  • Ольга Пилипенко;
  • Валентина Півненко;
  • Дмитро Погорєлий.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання суд визначив із дня їхнього фактичного затримання, додали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що в Україні судитимуть 41 депутата російської Думи, які голосували за визнання “Л/ДНР”. Раніше спецслужба відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював на Донбасі

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