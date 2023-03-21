Український суд присудив 20 депутатам російської Держдуми по 15 років ув'язнення за визнання "Л/ДНР"

Український суд визнав 20 депутатів Держдуми РФ винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ).
Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Кожного з них засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що російські депутати незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, підтримали постанову щодо звернення до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" як самостійних, суверенних і незалежних держав.
Згодом, 22 лютого, засуджені проголосували за ратифікацію "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором та "ЛНР/ДНР".
Також прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримують обвинувачення щодо ще 44 депутатів Росії.
За інформацією Служби безпеки України засудженими є:
- Сергій Алтухов;
- Андрій Альшевських;
- Ольга Амельченкова;
- АндрійАнікєєв;
- Григорій Анікєєв;
- Валентина Артамонова;
- Отарі Аршба;
- Альона Аршинова;
- Тимофій Баженов;
- Заріф Байгускаров;
- Микола Борцов;
- Вадим Булавінов;
- Дмитро Ісламов;
- Михайло Кузьмін;
- Денис Майданов;
- МиколаПанков;
- Юрій Петров;
- Ольга Пилипенко;
- Валентина Півненко;
- Дмитро Погорєлий.
Оскільки засуджені наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання суд визначив із дня їхнього фактичного затримання, додали в спецслужбі.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що в Україні судитимуть 41 депутата російської Думи, які голосували за визнання “Л/ДНР”. Раніше спецслужба відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював на Донбасі