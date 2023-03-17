Житель Прикарпаття, який вів телеграм-канал "Херсонська республіка", отримав шість років тюрми

Жителя Коломиї, який адміністрував телеграм-канал "Херсонська республіка" на підтримку російських окупантів, суд визнав винним у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, колабораціонізмі, образі честі і гідності військовослужбовців та виправдовуванні агресії РФ.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

22-річний колаборант поширював публічні заклики до проведення референдуму на захоплених територіях, а також дописи від імені окупаційної адміністрації щодо приєднання до РФ, зміну герба, видачі паспортів та запровадження російської валюти.

Також засуджений зневажав військовослужбовців ЗСУ, називав їх злочинцями, росіян - "захисниками", а вторгнення Росії - "визволенням від нацистів". При цьому зловмисник називав колаборантами людей, які підтримують "неонацистську" Україну та погрожував їм покаранням за законами РФ. СБУ викрила колаборанта у серпні минулого року.

Нагадаємо, експроректор одного з медичних вишів Києва отримав 15 років тюрми за державну зраду, а депутат-колаборант Запорізької обласної ради від "Опоблоку" - 10 років позбавлення волі.