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Кілера, який планував убити Резнікова та Буданова, засудили до 12 років тюрми

За вбивство кожного російські "куратори" обіцяли зловмисникові винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

Кілера, який планував убити Резнікова та Буданова, засудили до 12 років тюрми
Фото: СБУ

Печерський районний суд міста Києва визнав винним організатора диверсійно-розвідувальної групи російського ГРУ, який планував убити міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника розвідки Кирила Буданова та відомого активіста.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Зловмисника засудили 12 років тюрми з конфіскацією майна. Його визнали винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готування до вчинення вбивства);
  • ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Також тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в Росії, додали в СБУ.

За інформацією спецслужби, засуджений - мешканець тимчасово окупованого Луганська, він у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Його завербувала російська воєнна розвідка. Один із завдань стало планування вбивства українських високопосадовців.

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли зловмисникові винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

Затримали зрадника контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" на території Волинської області торік у серпні.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що засуджений маскував свої маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Його зафіксували на Волині - в контрольно-пропускному пункті "Доманове".

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