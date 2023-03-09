Ексглаві держпідприємства "Первомайськвугілля" повідомили ще одну підозру

Йому інкримінують зловживання під час закупівлі робіт для запобігання техногенної катастрофи на Луганщині.

Колишньому очільнику державного підприємства "Первомайськвугілля" інкримінують зловживання під час закупівлі робіт для запобігання техногенної катастрофи на Луганщині.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, у 2018 році Кабмін виділив кошти для фінансування гідравлічних робіт на шахті "Золоте". Ці робити були необхідні для того, аби запобігти техногенній катастрофі, яка склалася із затопленням шахт на території Луганської області.

Розпорядником цих коштів визначили ДП "Первомайськвугілля".

"У межах досудового розслідування з’ясувалося, що закупівля необхідного обладнання, а саме насосів, електродвигунів, електричної апаратури, проводилась за переговорною процедурою, тобто за самостійно визначеними виконувачем обов’язків гендиректора критеріями без тендеру. Як наслідок, переможцями визначили три приватні компанії, які поставили обладнання за завищеними цінами. Крім того, більша частина обладнання потребувала усунення дефектів через неналежну якість, що призвело до додаткових витрат", - повідомили в САП.

Через таку злочинну схему було завдано збитків на загальну суму 14,6 млн грн.

Це вже друга підозра ексочільнику "Первомайськвугілля". Перша стосується зловживань під час виконання робіт з монтажу трубопроводу. Тоді сума збитків склала понад 14 млн грн. Наразі справу розглядає ВАКС, у ній обвинувачують чотирьох посадовців держпідприємства. Щодо двох директорів комерційних компаній, яку були залучені до злочинної схеми, суд постановив обвинувальний вирок.

Нагадаємо, у 2018-му в Луганській області на шахті "Золоте", яка входить в структуру ДП "Первомайськвугілля", стався прорив шахтних вод.

Два роки тому поліція відкрила справу через страйк 14 шахтарів шахти Гірська ДП "Первомайськвугілля" у зв’язку із невиплатою заробітної плати.