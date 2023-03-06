Уряд призначив Кривоноса директором НАБУ

Кривонос очолював до цього Державну інспекцію архітектури та містобудування.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Відповідне рішення уряд ухвалив 6 березня.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні очільника уряду Дениса Шмигаля у Телеграм.

За його словами, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата, що дозволяє вже цього року перейти до початку перемовин про вступ.

Кривонос народився 16 січня 1983 р. у Маріуполі.

У 2005 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія». У 2007 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2010 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Правознавство».

З 2011 по 2015 роки працював в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях.

З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС. У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Здійснював адвокатську діяльність індивідуально та у складі адвокатського об’єднання «Пасіка і партнери».

З 2020 по 2021 роки був головою громадської організації «Офіс простих рішень та результатів». З травня 2021 року обіймав посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Зазначимо, що на першому етапі збору документів на конкурс, було отримано 78 заявок, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати. Другий етап тестування складався із серії тестів, як то знання законодавства, загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання. За результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишився 21 кандидат.

Фінальний етап передбачав співбесіди на доброчесність і професійну компетентність. 4 березня комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро визначила трьох головних кандидатів.

Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений 16 квітня 2015 року. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.