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​Мін'юст звернувся до ВАКС для стягнення активів родини Ротенберга та його партнерів

Йдеться про компанії, яким належить Ocean Plaza.

​Мін'юст звернувся до ВАКС для стягнення активів родини Ротенберга та його партнерів
Аркадій Ротенберг
Фото: gazeta.ru

Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС щодо застосування санкції у виді стягнення активів родини російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів у дохід держави.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Відповідачами у справі є Аркадій Ротенберг та його син Ігор, а також бізнес-партери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.

Мін'юст хоче стягнути такі активи:

  • 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";
  • 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "Либідь".

Як повідомляє "Громадське", "ІС "Либідь" є безпосереднім власником Ocean Plaza і своєю чергою належить ТОВ "Авангард-Віларті". Крім того, у власності "ІС "Либідь" є три земельні ділянки та декілька квартир.

Нагадаємо, днями колегія судів Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера.

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