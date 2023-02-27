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ВАКС передав державі 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Гінера

У "Слузі народу" заявили, що така ж доля чекає і на Ocean Plaza.

ВАКС передав державі 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Гінера
Фото: championat.ru

27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 88,89% акцій українського банку, що належить громадянину Росії.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

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Суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції і застосував до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

За інформацією пресслужби Міністерства юстиції, позовну заяву про застосування до Гінера санкції у вигляді стягнення в дохід держави його активів подали 20 лютого.

"На запити Мін’юсту було отримано інформацію про зв`язок між Гінером Є.Л. та державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ", - додали у відомстві.

27 лютого позовну заяву ВАКС задовольнив у повному обсязі. Рішення має набрати законної сили.

Згодом керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі повідомив, що "далі буде Ocean Plaza".

Нагадаємо, у 2016-му Гінер став власником 52,93% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Щодо Ocean Plaza, то у вересні 2022 року стало відомо, що РНБО два місяці не могла вжити санкцій проти російського олігарха Ротенберга, який через підконтрольні компанії володіє столичним торгово-розважальним центром.

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