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Дефіцит потужності наразі не прогнозується, - Укренерго

В енергосистемі працюють усі види електростанцій.

Дефіцит потужності наразі не прогнозується, - Укренерго
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Споживання електрики в Україні порівняно із суботою зменшилося.

Про це повідомляє пресцентр Укренерго.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг  мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

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Нагадаємо, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль.

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