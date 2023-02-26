Дефіцит потужності наразі не прогнозується, - Укренерго

Споживання електрики в Україні порівняно із суботою зменшилося.

Про це повідомляє пресцентр Укренерго.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Нагадаємо, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль.