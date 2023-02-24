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​Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року

Це має підтримати економічне зростання України.

​Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні 24 лютого Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року.

Як повідомили в Міністерстві економіки України, рішення покликане пришвидшити перетворення індустріальних парків на драйвери економічного зростання для держави.

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За словами віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, наразі багато індустріальних парків перебувають на початковій стадії розвитку та не отримують достатньої уваги відповідних громад у регіонах. 

"...Стратегія має на меті створити чітку дорожню карту для розвитку індустріальних парків та підтримати економічне зростання країни, забезпечуючи сприятливе середовище для діяльності бізнесу", - сказала Свириденко.

За даними міністерства, станом на лютий 2023 року було обрано керуючі компанії у 40 із 61 індустріального парку, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків, а 18 ІП уже мають учасників та інших суб’єктів. Через незначні темпи розвитку індустріальних парків не дають можливості потенційним учасникам отримати доступ до якісних пропозицій щодо розміщення своїх виробничих потужностей.

Ухвалена урядом Стратегія розвитку включає комплекс заходів, які спрямовані на вдосконалення правової бази, оптимізацію та розвиток мережі індустріальних парків, посилення співпраці з відповідними міжнародними, урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними партнерами тощо.

Нагадаємо, торік  листопаді прем'єр Денис Шмигаль анонсував запуск двох індустріальних парків у Львівській і Тернопільській областях. Ще два ІП мають створити на Буковині.

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