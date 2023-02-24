Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу, - глава “Нафтогазу”

Новий очільник найбільшої енергетичної компанії України “Нафтогаз” має амбітний план на цей рік: уникнути імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни — навіть попри вторгнення Росії, пише Bloomberg.

План вимагає від Нафтогазу збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16% цього року в умовах заборони на експорт палива, заявив головний виконавчий директор Олексій Чернишов в інтерв’ю через три місяці роботи на новій посаді. Він також не передбачає територіальних втрат або знищення газовидобувних потужностей, які можуть становити ризик для діяльності.

За даними Чернишова, збитки, завдані нафтогазовим об'єктам, уже складають близько 1 мільярда доларів.

“Збільшення внутрішнього виробництва є нашою стратегічною метою, і ми повинні самі цим займатися… Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України”, - сказав він.

Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого року підрахував, що в 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 млрд кубометрів газу. На те ж саме розраховує і Нафтогаз за найгіршим сценарієм.

За останні місяці державне підприємство імпортувало менше газу, ніж планувалося, щоб допомогти виробляти електроенергію після того, як інфраструктура постраждала від авіаударів Росії. За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів палива.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" забезпечив постачання газу по всій країні і навіть у такі райони, як Донецька область, де тривають важкі бої.

Ситуація, яка склалася цієї зими, вплинула на план Нафтогазу уникати імпорту газу, хоча ймовірність, що йому все одно може знадобитися закупити 2 мільярди кубометрів газу, додав він.

Уряд заморозив тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, щоб допомогти сім’ям після того, як вторгнення Росії спричинило падіння доходів, але пообіцяв компенсувати Нафтогазу різницю між імпортним газом і внутрішніми цінами. Він цього ще не зробив, його борг перед "Нафтогазом" становить 177 мільярдів гривень (4,8 мільярда доларів), а муніципалітети та компанії, які розподіляють газ, заборгували 112 мільярдів гривень.

В інтерв’ю Чернишов також сказав, що має на меті досягти компромісу в березні щодо угоди про реструктуризацію з деякими власниками облігацій після того, як уряд фактично заблокував йому виплату боргу, щоб заощадити кошти на закупівлю газу. Минулого року "Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для дворічного заморожування боргу, але досяг угоди щодо реструктуризації своїх облігацій 2024 року.

Нагадаємо, два тижні тому у Нафтогазі обрали голову наглядової ради. Головою наглядової ради обраний спеціаліст з розвідки та видобування Ентоні Маріно.