“Цукрогідромаш” Аурум Груп сплатив 6,3 млн гривень податків у 2022 році

Підприємство «Цукрогідромаш» (Кіровоградська область), що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та працює на ринку промислового насособудівництва, закінчило 2022 рік зі збитками, проте сплатило податки до державного та місцевого бюджетів у повному обсязі.

«Незважаючи на труднощі, завод продовжує працювати. Цей рік «Цукрогідромаш» закінчив зі збитками у близько 9 млн грн, проте завод сплатив у повному обсязі 6,3 млн грн податків, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій. – Наша компанія націлена на збереження виробничого потенціалу підприємства та робочих місць, в тому числі заради відновлення нормального функціонування об’єктів інфраструктури, що постраждали від ракетних атак в регіоні та економіки країни в цілому».

Андрій Жарій також розповів про те, як співробітники заводу займалися корпоративним волонтерством та з перших днів війни допомагали біженцям, які рухалися на Західну Україну: «Ми сприяли створенню гуманітарного коридору для переселенців, люди могли зупинитися у стінах заводу, прийняти душ та переночувати, забезпечували усіх харчуванням та медикаментами. Наші співробітники діяли дуже згуртовано. Фактично всі співробітники ще й приймали переселенців, по 2-3 людини, у себе вдома».

Підприємство «Цукрогідромаш» є машинобудівним підприємством із повним виробничим циклом з оснащення та виробництва комплектуючих деталей до насосного обладнання та залізничних механізмів. Кількість співробітників – близько 80 чоловік.