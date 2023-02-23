Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
ГоловнаЕкономікаБізнес

“Цукрогідромаш” Аурум Груп сплатив 6,3 млн гривень податків у 2022 році Новини компаній

Завод активно допомагав біженцям у перші дні війни.

“Цукрогідромаш” Аурум Груп сплатив 6,3 млн гривень податків у 2022 році

Підприємство «Цукрогідромаш» (Кіровоградська область), що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та працює на ринку промислового насособудівництва, закінчило 2022 рік зі збитками, проте сплатило податки до державного та місцевого бюджетів у повному обсязі.

 «Незважаючи на труднощі, завод продовжує працювати. Цей рік «Цукрогідромаш» закінчив зі збитками у близько 9 млн грн, проте завод сплатив у повному обсязі 6,3 млн грн податків, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій. – Наша компанія націлена на збереження виробничого потенціалу підприємства та робочих місць, в тому числі заради відновлення нормального функціонування об’єктів інфраструктури, що постраждали від ракетних атак в регіоні та економіки країни в цілому».

Андрій Жарій також розповів про те, як співробітники заводу займалися корпоративним волонтерством та з перших днів війни допомагали біженцям, які рухалися на Західну Україну: «Ми сприяли створенню гуманітарного коридору для переселенців, люди могли зупинитися у стінах заводу, прийняти душ та переночувати, забезпечували усіх харчуванням та медикаментами. Наші співробітники діяли дуже згуртовано. Фактично всі співробітники ще й приймали переселенців, по 2-3 людини, у себе вдома».

Підприємство «Цукрогідромаш» є машинобудівним підприємством із повним виробничим циклом з оснащення та виробництва комплектуючих деталей до насосного обладнання та залізничних механізмів. Кількість співробітників – близько 80 чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також