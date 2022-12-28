За умови деокупації територій України на відновлення роботи аграрного сектору Аurum Group знадобиться щонайменше 1,5 роки

Ціла низка сільськогосподарських підприємств у Запорізькій та Харківській областях, якими управляє українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група Aurum, досі залишаються під окупацією, аграрний сектор країни зазнав колосальних руйнувань та збитків через війну: «Руйнування техніки, устаткування, мінне забруднення, пошкодження снарядами, крадіжки вже виробленої продукції, – все це колосальні втрати та збитки для бізнесу й країни. Проте одна з найболючіших проблем сьогодні у тому, що українські землі й досі знаходяться під окупацією, – зазначив генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій, – На жаль, понад 12 тисяч га землі у Запорізькій та Харківській областях, якими управляють наші сільськогосподарські підприємства, наразі перебувають під повною окупацією».

За попередніми оцінками керівництва Групи збитки Aurum Group у аграрному секторі бізнесу уже склали майже 430 млн гривень, а на повернення сільськогосподарських підприємств до повноцінної роботи знадобиться щонайменше 1,5 роки після повної деокупації територій: «Процес розмінування має багато юридичних аспектів та вимагає багато грошей та сил. За кращими прогнозами ми зможемо повернутися до нормальної роботи не раніше ніж через 1,5-2 роки після деокупації територій, на яких розміщуються наші підприємства.», – пояснив генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій.

Основним напрямком діяльності агронапрямку Aurum Group є рослинництво – вирощування традиційних та нішевих агрокультур.

За підрахунками в Мінагрополітиці, прямі збитки і непрямі втрати у сільському господарстві країни сумарно перевищили $40 млрд. Збитки у аграрному секторі склали $6,6 млрд, що складає 23% від усієї вартості активів українських сільгосподарств. Тобто майже чверть українського агросектору зруйновано.