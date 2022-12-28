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За умови деокупації територій України на відновлення роботи аграрного сектору Аurum Group знадобиться щонайменше 1,5 роки Новини компаній

Понад 12 тисяч га землі, які належать компанії, досі перебувають під повною окупацією.

За умови деокупації територій України на відновлення роботи аграрного сектору Аurum Group знадобиться щонайменше 1,5 роки

Ціла низка сільськогосподарських підприємств у Запорізькій та Харківській областях, якими управляє українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група Aurum, досі залишаються під окупацією, аграрний сектор країни зазнав колосальних руйнувань та збитків через війну: «Руйнування техніки, устаткування, мінне забруднення, пошкодження снарядами, крадіжки вже виробленої продукції, – все це колосальні втрати та збитки для бізнесу й країни. Проте одна з найболючіших проблем сьогодні у тому, що українські землі й досі знаходяться під окупацією, – зазначив генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій, – На жаль, понад 12 тисяч га землі у Запорізькій та Харківській областях, якими управляють наші сільськогосподарські підприємства, наразі перебувають під повною окупацією».

За попередніми оцінками керівництва Групи збитки Aurum Group у аграрному секторі бізнесу уже склали майже 430 млн гривень, а на повернення сільськогосподарських підприємств до повноцінної роботи знадобиться щонайменше 1,5 роки після повної деокупації територій: «Процес розмінування має багато юридичних аспектів та вимагає багато грошей та сил. За кращими прогнозами ми зможемо повернутися до нормальної роботи не раніше ніж через 1,5-2 роки після деокупації територій, на яких розміщуються наші підприємства.», – пояснив генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій.

Основним напрямком діяльності агронапрямку Aurum Group є рослинництво – вирощування традиційних та нішевих агрокультур.

За підрахунками в Мінагрополітиці, прямі збитки і непрямі втрати у сільському господарстві країни сумарно перевищили $40 млрд. Збитки у аграрному секторі склали $6,6 млрд, що складає 23% від усієї вартості активів українських сільгосподарств. Тобто майже чверть українського агросектору зруйновано.

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