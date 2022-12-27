В такому форматі працюють майже 30 станцій.

ПАТ «Укрнафта» підтримала ініціативу про створення «пунктів незламності» на базі своїх автозаправних комплексів.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

Сьогодні вже 27 станцій готові надавати доступ до електроенергії на випадок тривалих відключень. Далі компанія збільшуватиме кількість таких локацій.

При виборі локацій компанія орієнтується на розмір приміщення, наявність магазину, який дає доступ до продуктів, та місцезнаходження.

Фото: Укрнафта

Фото: Укрнафта

Раніше компанія “Укрнафта” заявила, що планує продавати у магазинах на своїх АЗС винятково продукти українського виробництва.