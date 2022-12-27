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​Після відновлюваних робіт включено блок на одній з теплових електростанцій

Однак наявної в системі потужності недостатньо, щоб задовольнити потреби українців. 

​Після відновлюваних робіт включено блок на одній з теплових електростанцій
Ілюстративне фото
Фото: nabu.gov.ua

Включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх ракетних атак.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

"Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій", – йдеться в повідомленні.

Однак наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що в енергосистемі збільшився і рівень споживання.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", – пояснили в Укренерго.

 

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

Нагадаємо, енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв про те, що наразі помітне поліпшення ситуації в електроенергетиці. 

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