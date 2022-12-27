Деякі судна “зернового коридору” чекають на інспекцію понад місяць

В Босфорі очікують інспекції 99 суден, котрі слідують “зерновим коридором”. З них 72 - на захід до портів під завантаження, 27 - з українською агропродукцією. Є судна, котрі очікують перевірки у водах Туреччини понад місяць.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Це є результатом цілеспрямованих дій делегації РФ в СКЦ, мета яких - сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до 3, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад, чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше). При такому алгоритмі перевірка одного судна займає від 4 годин. Це непродуктивно і сприяє збільшенню черги. Збільшення черги — це зменшення обсягу експорту агропродукції з наших портів і мільйонні збитки для вантажовласників через простої”, - розповів заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

При цьому на 25 грудня через це інспекційна група №3 не провела жодної інспекції. Через це за день відбулось всього 6 інспекцій з 10 запланованих, в той час як для стабільно працюючого “зерновому коридору” потрібно мінімум 12 перевірок на день.

В міністерстві розповіли, що за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Наразі порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис. тонн агропродукції на 24 судна, а по “зерновому коридору” рухаються 3 судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

Всього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна. Вони експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції очікували 80 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. А 22 грудня таких кораблів було вже 92.