Окупантів, які хочуть здатися в полон в Україні, Росія потужно залякує військовим трибуналом, - Маляр

Ті російські військові, які хочуть здатися в полон, зазнають великого тиску з боку російської диктатури.
Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, українська сторона зробила все, аби максимально донести окупантам, що потрапляння в полон - це єдиний спосіб врятувати своє життя на війні в Україні.
Натомість російське командування докладає багато зусиль, аби солдати боялися це робити.
Заступниця міністра зазначила, що окупантів потужно залякують військовим трибуналом, який "на повну міць працює".
Російський окупант п\'ять разів намагався втекти з війни, поки не потрапив в український полон, - СБУ
"Ті, хто залишає поле бою, - їх повертають знову туди ж. В них немає шансу його залишити. В нас є інформація, що вони вдаються до самокалічення і є випадки суїцидів. Саме тому там зараз застосовують нерегулярні збройні формування", - сказала Маляр.
Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що інформаційними ресурсами українського державного проєкту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території Росії.
Днями українські військові зі 108 окремого гірсько-штурмового батальйону провели штурм ворожих позицій. Вони ліквідували чимало окупантів і взяли в полон десятьох.