Окупантів, які хочуть здатися в полон в Україні, Росія потужно залякує військовим трибуналом, - Маляр

Заступниця міністра оборони запевнила, що українська сторона зробила все, аби максимально донести росіянам інформацію про можливість здатися і врятувати життя.

Ті російські військові, які хочуть здатися в полон, зазнають великого тиску з боку російської диктатури.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українська сторона зробила все, аби максимально донести окупантам, що потрапляння в полон - це єдиний спосіб врятувати своє життя на війні в Україні.

Натомість російське командування докладає багато зусиль, аби солдати боялися це робити.

Заступниця міністра зазначила, що окупантів потужно залякують військовим трибуналом, який "на повну міць працює".

"Ті, хто залишає поле бою, - їх повертають знову туди ж. В них немає шансу його залишити. В нас є інформація, що вони вдаються до самокалічення і є випадки суїцидів. Саме тому там зараз застосовують нерегулярні збройні формування", - сказала Маляр.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що інформаційними ресурсами українського державного проєкту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території Росії.

Днями українські військові зі 108 окремого гірсько-штурмового батальйону провели штурм ворожих позицій. Вони ліквідували чимало окупантів і взяли в полон десятьох.