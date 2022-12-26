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Я дякую нашим хлопцям, які стоять на позиціях міцно й знаходять можливості "мінусувати" окупантів, - Зеленський

Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України.

Я дякую нашим хлопцям, які стоять на позиціях міцно й знаходять можливості "мінусувати" окупантів, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Ситуація у Бахмуті, Кремінній та на інших напрямках на Донбасі важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський

“І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, “мінусувати” їх. Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України”, - наголосив президент. 

Володимир Зеленський також подякувавав всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії.

“Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.

Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить”, - запевнив голова держави. 

Президент України провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. 

“Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо”, - підкреслив він. 

Також Володимир Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Індії, котра наступного року Індія головуватиме у “Великій двадцятці”. 

“Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності”, - зауважив президент. 

Він також нагадав українцям, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій, і слід зважати на сирени.

 

Нагадаємо, Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи.

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