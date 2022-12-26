Компанія Hitachi передала Україні більше півсотні генераторів

Обладнання було виготовлено та поставлено втричі швидше попередньо заявлених термінів.

Українське та польське представництва компанії Hitachi паредали в Україну 52 трансформатори для відновлення електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Групи ДТЕК.

“Нові трансформатори, які вкрай необхідні для швидкого повернення світла в домівки українців, мають замінити ті, що були пошкоджені російськими ракетами та дронами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія Hitachi надала замовленню трансформаторів для України найвищий пріоритет. Завдяки цьому необхідне обладнання було виготовлено та поставлено втричі швидше попередньо заявлених термінів.

Як раніше повідомлялось, Київ отримав 9 потужних генераторів від міста Оденсе в Данії.