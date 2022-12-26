У Токмаку окупанти посилили перевірки цивільних, - Генштаб

У місті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи, вочевидь, побоюючись підпільної боротьби українських патріотів.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" комендантська година з 28 грудня до 4 січня в окремих окупованих районах Запорізької області потрібна росіянам для придушення українського руху опору.

Російські окупанти запровадили комендантську годину з 28 грудня до 4 січня 2023 року у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.