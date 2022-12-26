Укрзалізниця призначила додаткові новорічні потяги

Укрзалізниця призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Потяг 191/192 Київ-Львів вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 07:44 і з прибуттям о 15:28 у Львові. Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

Поїзд 229/230 Київ-Ужгород вирушатиме з Києва 29.12.2022 о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

Потяг 238/237 Одеса -Ужгород вирушатиме з Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.

Поїзд 216/215 Запоріжжя-Івано-Франківськ вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

Поїзд 255/256 Київ-Чернівці вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

Поїзд 211/212 Харків-Львів вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Також УЗ призначила ще один рейс до Кривого Рогу, де також є різке зростання попиту на квитки: 176/175 Київ-Кривий Ріг. Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Нагадаємо, що 14 мільйонів швейцарських франків отримає Україна від Швейцарії на відновлення залізничної інфраструктури. Зокрема, на фінансування та постачання рейкових скріплень і безперебійного функціонування залізничного транспорту.