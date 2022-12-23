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Укрзалізниця відтермінувала виплати за євробондами

Компанія домовилася про дворічну відстрочку виплат за євробондами на майже 900 млн доларів.

Укрзалізниця відтермінувала виплати за євробондами
Фото: Міністерство інфраструктури України

Державна компанія "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів на два роки.

Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на суму 895 млн доларів. Виплати будуть відкладені на 2 роки", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що рішення було підтримане Кабінетом міністрів та Мінфіном, а переговори відбулися за участю JP Morgan та Dragon Capital.

Компанія відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.

Нагадаємо, НАБУ відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею. 

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