Укрзалізниця відтермінувала виплати за євробондами

Державна компанія "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів на два роки.
Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Укрзалізниця завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на суму 895 млн доларів. Виплати будуть відкладені на 2 роки", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення було підтримане Кабінетом міністрів та Мінфіном, а переговори відбулися за участю JP Morgan та Dragon Capital.
Компанія відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.
Нагадаємо, НАБУ відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею.