Укрзалізниця відтермінувала виплати за євробондами

Компанія домовилася про дворічну відстрочку виплат за євробондами на майже 900 млн доларів.

Державна компанія "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів на два роки.

Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на суму 895 млн доларів. Виплати будуть відкладені на 2 роки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення було підтримане Кабінетом міністрів та Мінфіном, а переговори відбулися за участю JP Morgan та Dragon Capital.

Компанія відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.

Нагадаємо, НАБУ відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею.