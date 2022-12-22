Стеля стримування. Чому ЄС обмежив ціну газу і як це вплине на Росію

Що це дає європейцям і як вплине на росіян?

Країни ЄС домовилися обмежити ціни з 15 лютого 2023 року на природний газ у разі їхнього стрибка понад рівень $1975 за 1000 куб. м (180 євро за мегават/годину). Ліміту цін мають дотримуватися всі європейські хаби.

Фото: EPA/UPG Танкер прямує в новий термінал ЗПГ у Вільгельмсгафені, Німеччина, 15 грудня 2022 р.

Передумови стелі

У ЄС, на відміну від України, рахують ціну газу не в метрах кубічних, а в мегаватах енергії, яку той дає. Бо він до них надходить з різних країн, і залежно від консистенції (та країни походження) під час спалення кубометра цього енергоносія може виділятися різна кількість енергії.

Згідно з рішенням європейців, ціни ф’ючерсів на природний газ, що торгуються на газових хабах, будуть обмежені, якщо вони перевищуватимуть і 180 євро (191 долар) за мегават-годину, і премію в 35 євро до світових ф’ючерсів на зріджений природний газ упродовж трьох днів.

Щоправда, ЄС може призупинити обмеження, якщо це призведе до дефіциту енергії, зменшення торгівлі ф’ючерсами або значного підвищення маржинальних вимог.

Рішення є основою для інших кроків, таких як спільні закупівлі газу та передбачуваний новий еталон цін на газ, щоб пом'якшити турбулентність і зміни на енергетичних ринках, які Європа переживає внаслідок введених нею санкцій проти Росії. Дискусії щодо обмежень тривали декілька місяців, і до останнього проти виступали країни, найбільш залежні від російського газу: Угорщина, Німеччина, Нідерланди та Австрія, де розташовані газові хаби ЄС, яких стосуються ці регуляції.

Фото: EPA/UPG

Загалом Європейський Союз імпортує близько 90% газу, а Росія ще минулого року забезпечувала майже 45% споживання ЄС. Зараз, після скорочення постачань, ця цифра знизилася до 9% і падає далі. Доступ до дешевого російського газу, який країна-окупант постачає в Європу газогонами, був вигідною домовленістю впродовж багатьох років.

Тому коли у травні російська державна компанія «Газпром», власник цих трубопроводів, почала перекривати крани, ціни на нього стрімко зросли. І не тільки на газ. Дії Росії призвели до різкого зростання тарифів на електроенергію. Так, ціни на неї в ЄС становили в середньому 0,25 євро за кіловат-годину, у Німеччині в першій половині 2022 року – навіть 0,33 євро за кіловат-годину, що набагато більше, ніж у США – в середньому 0,16 долара за кіловат-годину станом на листопад.

Політики, бізнес, фондовий ринок і населення ЄС були особливо налякані на початку вересня, коли трубопровід "Nord Stream 1", який простягається на 1200 кілометрів дном Балтійського моря й історично постачав приблизно третину газу, експортованого Росією, зупинили на невизначений термін. За версією Газпрому, це сталося через технічні складнощі та несправну турбіну.

Та як зазначала агенція Reuters, європейці переконані, що історії з ремонтом є брехнею і що РФ навмисно скорочує постачання, щоб помститися Європі за санкції після вторгнення в Україну.

Компанія «Siemens Energy», виробник турбін, стверджувала, що названа росіянами причина закриття трубопроводу є неправдивою, оскільки «такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути загерметизовані на місці». Президент ЄС Урсула фон дер Ляєн також висловилася скептично, зазначивши, що «Путін використовує енергію як зброю, скорочуючи постачання та маніпулюючи нашими енергетичними ринками».

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Як вплине стеля ціни газу на РФ?

У Москві негативно сприйняли рішення ЄС про стелю ціни газу, пригрозивши, як і у випадку з фіксацією цін на їхню нафту, «відповідними рішеннями». Щоправда, далі погроз відповідь щодо нафти поки що не пішла.

На відміну від обмеження ціни на російську нафту, з газом ситуація є трохи іншою.

У першому випадку рішення ЄС прямо призвело до зниження доходів росіян від її продажу – бо окрім зменшення ціни, фізична доставка значно ускладнена й вимагає не днів, а тижнів і місяців.

Щодо газу, то тут найперше йдеться про стримування спекуляцій на ринку ЄС і зменшення ажіотажу.

Йозеф Сікела, міністр торгівлі та промисловості Чеської Республіки, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, зазначив щодо угоди, що вона «захистить громадян від стрімкого зростання цін на енергоносії». Тобто це перше, на що спрямоване рішення. Він при цьому додав: «Ми ще раз довели, що ЄС єдиний і нікому не дозволить використовувати енергію як зброю».

Українські експерти також акцентують на тому, що мова найперше йде про стабілізацію цін у ЄС, а не пряме зменшення доходів росіян. Які, нагадаємо, самі до цього зменшували обсяги постачань.

«Це рішення очікуване після досягнення домовленостей про обмеження цін на нафту. Воно спрямоване на стабілізацію цін на газовому ринку ЄС. Бо нинішній рівень має явний спекулятивний характер і обмеження навряд чи негативно вплине на постачальників чи виробників газу, які й так непогано заробляють», – розповів у коментарі LB.ua експерт Геннадій Кобаль.

Фото: Радіо Свобода Геннадій Кобаль

За його словами, ціна у 180 євро за мегават є «чистою спекуляцією», яка кратно перевищує собівартість видобутку та транспортування. На його думку, до застосування стелі відтак може не дійти, бо ціна однаково падає.

Відповідно, ринок не буде реагувати на нього так панічно, як на інформацію про повне ембарго чи самовільне припинення постачань газу до ЄС з боку росіян.

«На відміну від нафти, де стеля ціни значно нижча від ринку, на газ вона є значно вищою. Зокрема й від тієї, за якою зараз продає той самий Газпром. Тому найперше газова стеля ЄС направлена на обмеження можливостей росіян впливати на ціни спотового ринку (купівля в моменті, тут і зараз, за короткостроковими контрактами), аби в них не було можливостей нагнітати та розкачувати цей сегмент. Бо фактично обмеження не стосується довгострокових контрактів росіян, яких 85%, ціна за якими нижча, ніж спот», – зазначив економічний аналітик Олексій Кущ.

Коли влітку РФ, граючи на панічних настроях, з різних причин колосально скоротила постачання в ЄС, ціна за лічені місяці зросла в рази.

Так, влітку вона доходила до 340 євро за мегават-годину, тоді як у понеділок, 19 грудня, базова ціна на природний газ, що постачається по трубопроводу в Європі, торгувалася на рівні трохи менш ніж 112 євро за мегават-годину.

Заробивши в моменті, РФ втратила стратегічно – вона втратила ринки, які тепер більше орієнтуються на постачання танкерами.

У Німеччині 17 грудня запрацював перший у країні плавучий ЗПГ-термінал у порту міста Вільгельмсгафен. У перший день роботи він прийняв судно з вантажем з Іспанії. На церемонії відкриття були канцлер ФРН Олаф Шольц і кілька міністрів.

Фото: EPA/UPG Корабель Hoegh Esperanza прибуває в новий термінал ЗПГ у Вільгельмсгафені, Німеччина, 15 грудня 2022 р.

«Це перший з п'яти ЗПГ-терміналів, які ми запланували як заміну російському газу. Це гарантує, що ми за жодних обставин не залишимося без постачань, – сказав Шольц. – Ми побудували цей термінал у рекордні терміни».

«Росія втрачає ринок ЄС, і на її місце заступають інші постачальники», – констатує Геннадій Кобаль.