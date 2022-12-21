Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена. У Бюро заявили про махінації компаній із відшкодуванням ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

“У рамках системного відпрацювання злочинних схем розкрадання бюджетних коштів, детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств, були задіяні у злочинній схемі та фактично контролюються відомим львівським бізнесменом. Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуків офісних приміщень компанії вилучено понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації.

За даними БЕБ, службові особи згаданого товариства, протягом 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території м. Львова, що належить відомому львівському підприємцю. При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності. Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Фото: esbu.gov.ua

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, на минулому тижні у Львові детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили та вилучили 28 тисяч електронних цигарок орієнтовною вартістю близько 10 млн грн. Також конфіскували понад 16,5 млн грн готівки в еквіваленті.