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Керівник одного з регіональних управлінь ДПСУ не задекларував будинок на 1,5 млн грн у передмісті Києва, - НАБУ

Підозрюваний після початку розслідування НАБУ і САП намагався приховати факт недекларування - він відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про "земельну ділянку зі спорудами".

Керівник одного з регіональних управлінь ДПСУ не задекларував будинок на 1,5 млн грн у передмісті Києва, - НАБУ

20 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру начальнику регіонального управління Державної прикордонної служби.

Як йдеться на сайті НАБУ, чиновника звинувачують у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 і 2021 роки.

"Слідство встановило, що посадовець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік відомості про користування і фактичне володіння його дружиною будинком в передмісті Києва і земельною ділянкою, на якій він розташований", - розповіли в бюро.

У НАБУ додали, що будинок поки не введений в експлуатацію, але є цілком придатним для проживання. Сім'я підозрюваного тут мешкала впродовж 2020 і 2021 років. 

Вартість цього об’єкта незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.

Підозрюваний після початку розслідування НАБУ і САП намагався приховати факт недекларування - він відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про "земельну ділянку зі спорудами" загальною площею 500 м2 у передмісті Києва. При цьому додав, що вона нібито лише з 1 січня 2021 року перебуває в дружини і доньок на іншому праві користування ("тимчасове проживання").

Нагадаємо, суддя Київського окружного адмінсуду отримала підозру в недекларуванні "через релігійні переконання".

Раніше НАБУ оголосило в розшук народного депутата України 9 скликання від ВО "Батьківщина" Михайла Волинця, якого підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн гривень.

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