Керівник одного з регіональних управлінь ДПСУ не задекларував будинок на 1,5 млн грн у передмісті Києва, - НАБУ

Підозрюваний після початку розслідування НАБУ і САП намагався приховати факт недекларування - він відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про "земельну ділянку зі спорудами".

20 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру начальнику регіонального управління Державної прикордонної служби.

Як йдеться на сайті НАБУ, чиновника звинувачують у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 і 2021 роки.

"Слідство встановило, що посадовець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік відомості про користування і фактичне володіння його дружиною будинком в передмісті Києва і земельною ділянкою, на якій він розташований", - розповіли в бюро.

У НАБУ додали, що будинок поки не введений в експлуатацію, але є цілком придатним для проживання. Сім'я підозрюваного тут мешкала впродовж 2020 і 2021 років.

Вартість цього об’єкта незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.

Підозрюваний після початку розслідування НАБУ і САП намагався приховати факт недекларування - він відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про "земельну ділянку зі спорудами" загальною площею 500 м2 у передмісті Києва. При цьому додав, що вона нібито лише з 1 січня 2021 року перебуває в дружини і доньок на іншому праві користування ("тимчасове проживання").

Нагадаємо, суддя Київського окружного адмінсуду отримала підозру в недекларуванні "через релігійні переконання".

Раніше НАБУ оголосило в розшук народного депутата України 9 скликання від ВО "Батьківщина" Михайла Волинця, якого підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн гривень.