Наразі в портах Великої Одеси знаходяться 24 судна, на які мають завантажити зерно.

З портів Великої Одеси з 1 серпня вийшли 565 суден із українським продовольством. Вони експортували 14,2 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зокрема. в рамках “Зернової ініціативи” за дві доби з портів Великої Одеси вийшли 7 суден, котрі експортують 182 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Серед них танкери BOSPHORUS ASIA і PRINCESS MANISSA з 51 тис. тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

У міністерстві зазначили, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою 24 судна, на які завантажують 973 тис. тонн української агропродукції.

Загалом по “зерновому коридору” рухаються 5 суден під завантаження 104,4 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, у поточному році Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого Росією Криму. Це свідчить про зміцнення економічних зв’язків між двома союзниками, яких уникає Захід.