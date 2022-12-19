Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк

Янченко обурена приходом Шуляк у лікарню до пораненого Олега Симороза, щоб з’ясовусати стосунки щодо її законопроекту 5565.

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід з партії “Слуга народу”, оскільки перебувати в одній партії з Оленою Шуляк означає толерувати її огидну поведінку.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді Галина Янченко.

“Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5565 - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни”, - написала Янченко.

Вона додала, що людина, яка обіймає державну посаду, не має права на таку поведінку.

Янченко нагадала, що це не перший негідний вчинок Шуляк.

“Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег“, - написала Янченко.

Як раніше повідомлялось, український військовий Олег Симороз заявив, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк днями увірвалася до госпіталю де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування.

Нагадаємо, 13 грудня нардепи підтримали законопроєкт №5655 про реформу містобудування. За законопроєкт нардепи віддали 228 голосів. ЄС, "Батьківщина" не підтримали проєкт про реформу містобудування, а з фракції "Голос" лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала зараз 42 090 голосів.

Раніше з негативним відгуком про законопроєкт у поточній редакції висловилися мер Києва Віталій Кличко та міський голова Львова Андрій Садовий. Розкритикував документ і мер Дніпра Борис Філатов.

Крім того, з проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Зазначимо, що Олег Симороз отримав важке поранення у жовтні на Донеччині. Боєць втратив обидві ноги та має важкий перелом щелепи.