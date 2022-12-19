Путін обговорює з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно, – Подоляк

Російський президент Володимир Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Олександром Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Мені здається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки “СВО” та те, чи буде Білорусь долучатися до сухопутної атаки на територію України, вони скоріше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", – сказав Подоляк.

На його думку, цю зустріч запланували для того, щоб посилилася інтеграція в рамках сторіччя заснування СРСР, щоб Росія взяла під контроль Білорусь і Путін заявив, що почав збирати радянські землі.

"От про це йде мова. Мені здається, що пан Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", – зазначив радник глави ОП.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін летить сьогодні до Білорусі.