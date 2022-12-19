Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW

Сьогодні Путін, імовірно, обговорить із Лукашенком ширшу участь білоруських військових у війні проти України.

Російське військове керівництво веде кампанію з представлення себе як частини ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі армії РФ в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 18 грудня.

Зазначається, що міноборони РФ 18 грудня показало кадри, на яких Сергій Шойгу знаходиться з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі, де інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій.

Напередодні, 17 грудня, російське відомство опублікувало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним.

На думку аналітиків ISW, ймовірно, Шойгу намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового на тлі критики з боку провоєнної спільноти РФ. Про підготовку до нового наступу на Україну також можуть свідчити і узгоджені зусилля російських військових чиновників, які захотіли бути залученими до планування та контролю воєнних дій.

Зазначається також, що запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Олександром Лукашенком, ймовірно, є частиною тієї самої спроби продемонструвати активність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни.

Зокрема, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв говорив, що Путін, імовірно, обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.

"Загалом зустріч Путіна з російським командуванням, імовірний візит Шойгу на передову і зустріч Путіна та Лукашенка передбачають новий етап у представленні, плануванні та веденні війни і можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України найближчими місяцями", - йдеться у звіті.

Водночас, здатність збройних сил РФ підготувати та провести ефективні великомасштабні механізовані наступальні операції протягом найближчих кількох місяців залишається під питанням. Навіть, якщо росіяни будуть посилені білоруськими військовими.

Найімовірніше, Росія не зможе вчасно оснастити нові сили танками, артилерією, ударними засобами далекої дії та іншою необхідною технікою для наступальних операцій цієї зими.

Нагадаємо, на початку грудня Шойгу їздив у Мінськ на перемовини із білоруським головою Міноборони Віктором Хреніним. Повідомлялося, що вони домовлялися про "військово-технічне співробітництво".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна готується до всіх можливих обронних сценаріїв. Так, на черговому засіданні Ставки головнокомандувача детально обговорювався захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також говорив, що він немає сумніву в тому, що росіяни знову підуть на Київ.