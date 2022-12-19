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​Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Києві

Ща попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

​Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Києві
Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Києві.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"19 грудня з 04:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надходили повідомлення про вибухи у столиці. Внаслідок ворожих обстрілів, у 2-х районах столиці, Шевченківському та Солом’янському сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків", - йдеться в повідомленні.

Також о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа.

Фото: ДСНС

Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано. До гасіння залучалися дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 43 чоловік особового складу.

Загалом на виклики по ліквідації наслідків обстрілів задіювалось 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 чоловік особового складу.

Ща попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

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