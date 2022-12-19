У ніч на 19 грудня ЗСУ знищили 30 іранських безпілотників

У ніч на 19 грудня Збройні сили України знищили 30 дронів-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”.
Про це повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.
Загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів.
Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.
“Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!”, – йдеться у повідомленні.
До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, у ніч на 19 грудня на південному напрямку Збройні сили України збили 10 “шахедів”.
Окупанти атакували Київ 20 безпілотниками, 15 з яких збили. Відомо про влучання в об’єкт критичної інфраструктури столиці.