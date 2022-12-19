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У ніч на 19 грудня ЗСУ знищили 30 іранських безпілотників

Загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів.

У ніч на 19 грудня ЗСУ знищили 30 іранських безпілотників
Фото: Скріншот відео

У ніч на 19 грудня Збройні сили України знищили 30 дронів-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Про це повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

“Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!”, – йдеться у повідомленні.

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи. 

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня на південному напрямку Збройні сили України збили 10 “шахедів”

Окупанти атакували Київ 20 безпілотниками, 15 з яких збили. Відомо про влучання в об’єкт критичної інфраструктури столиці. 

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