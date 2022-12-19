На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
“У регіоні працює ППО”, – йдеться у повідомленні.
Кулеба закликав мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги.
Оновлення 03:52. Як повідомив очільник ОВА, атака дронів триває.
Нагадаємо, що під час атаки 16 грудня на Київщині було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах. Через ракетну атаку постраждало чотири людини.