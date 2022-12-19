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На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)

Мешканців просять перебувати в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги. 

На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
Фото: Олексій Кулеба

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“У регіоні працює ППО”, – йдеться у повідомленні.

Кулеба закликав мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги. 

Оновлення 03:52. Як повідомив очільник ОВА, атака дронів триває.

Нагадаємо, що під час атаки 16 грудня на Київщині було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах. Через ракетну атаку постраждало чотири людини.

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