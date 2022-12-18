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На окупованих територіях Запорізької області росіяни розміщають військову техніку у школах

При цьому у деяких школах триває навчання.

На окупованих територіях Запорізької області росіяни розміщають військову техніку у школах
Фото: EPA/UPG

Російські військові використовують школи на тимчасово зайнятій території Запорізької області для прикриття своїх підрозділів.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“В Мелітополі техніка загарбників розміщена на території щонайменше п'яти закладів освіти”, – поінформував він.

Міський голова додав, що у деяких населених пунктах Василівського району, за даними Генштабу, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів на Запоріжжі. 

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