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Унаслідок обстрілу Херсона загинуло двоє людей, четверо отримали поранення (оновлено)

Інформація уточнюється. 

Унаслідок обстрілу Херсона загинуло двоє людей, четверо отримали поранення (оновлено)
Фото: Тимошенко в ТГ

Сьогодні російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. 

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Оновлено 19:15. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона загинуло двоє людей, четверо були травмовані, повідомила в ефірі єдиного телемарафону голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

“Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську територіальну громаду. Станом на 15:00 вже відбулося 12 обстрілів, є двоє загиблих і чотири постраждалих”, - поінформувала голова ОВА.

Сьогодні ворог обстрілював мікрорайони Херсона: Острів, Нафтогавань, центр міста, Антонівку, Комишани.

Постраждало троє людей. Вони отримали осколкові поранення, один поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що після відходу окупантів із Херсона, вони регулярно обстрілюють місто. Так, російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. 

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.

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