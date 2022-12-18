Російські окупанти вчергове вдарили по Куп’янському району Харківської області.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна", - написав він.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейські ексгумували тіло загиблої від російських обстрілів жінки.

16 грудня росіяни нанесли три удари по критичній інфраструктурі Харківської області.