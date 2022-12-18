Окупанти вже три дні не пропускають людей до Запоріжжя

За тиждень окупанти випустили лише 174 людини.

Російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій в бік Запоріжжя, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у Telegram.

"Рашисти розпочали новий виток терору – тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". Починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини", - написав Федоров.

Мер міста зазначив, що за тиждень із захоплених територій до Запоріжжя окупанти випустили лише 174 людини.

Нагадаємо, що російські загарбники влаштували рейд в пошуках підпілля на окупованих територіях Запорізької області.

За даними Центра стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни перекидають військову техніку у напрямку Запорізької області.